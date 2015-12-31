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توقف الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بسبب إضراب جزئي للعاملين عن العمل

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توقف الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بسبب إضراب جزئي للعاملين عن العمل توقف الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بسبب إضراب جزئي للعاملين عن العمل

شركة الألومنيوم – أرشيفية

قال مسؤول بشركة مصر الألومنيوم، إن توقف العمل داخل العنابر لمدة 3 أيام سيؤدي إلى خسائر فادحة للشركة تصل إلى ملايين الجنيهات.

وكان العمال بالشركة دخلوا في اعتصام مفتوح عن العمل منذ الأحد الماضي، للمطالبة بتطهير الشركة من الفساد والمفسدين على حد قولهم وتمثلت مطالب العمال، إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، ورئيس شركة القابضة للصناعات المعدنية، وحل مجلس الإدارة والنقابة العامة للعاملين بالشركة، وإقالة رئيس القطاعات الإدارية، ومدير الخدمات الطبية، وصرف أرباح العاملين بالكامل.

ورفض المشاركون في الاعتصام مطالب اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، وعدد من قيادات الأمنية، إنهاء الاعتصام والذي وعدهم بدراسة مطالبهم، قائلين: ‘‘مش عايزين مسكنات’’.

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