أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

1,5 مليون جنيه موارد إضافية لصندوق التنمية المحلية

Google+ Print
1,5 مليون جنيه موارد إضافية لصندوق التنمية المحلية 1,5 مليون جنيه موارد إضافية لصندوق التنمية المحلية

الدكتور أحمد زكي بدر

أكد الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية انه تم الاتفاق مع منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) علي زيادة موارد صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بمبلغ 1,5 مليون جنيه وتوجه لتنفيذ قروض متناهية الصغر لمشروعات الأمن الغذائي للأسر المصرية مع اعطاء أولوية خاصة للشباب والمرأة لافتاً الي انه سيتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بذلك بين منظمة الفاو وجهاز بناء وتنمية القرية التابع للوزارة اليوم الخميس.

وأوضح بدر ان صندوق التنمية المحلية هو أحد آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في انجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية بما يتيحه من فرص اقراض ميسرة وسريعة للراغبين من الافراد والمنظمات الاهلية لاقامة مشروعات تنموية ذات عائد مالي .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا