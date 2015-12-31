1,5 مليون جنيه موارد إضافية لصندوق التنمية المحلية

أكد الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية انه تم الاتفاق مع منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) علي زيادة موارد صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بمبلغ 1,5 مليون جنيه وتوجه لتنفيذ قروض متناهية الصغر لمشروعات الأمن الغذائي للأسر المصرية مع اعطاء أولوية خاصة للشباب والمرأة لافتاً الي انه سيتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بذلك بين منظمة الفاو وجهاز بناء وتنمية القرية التابع للوزارة اليوم الخميس.

وأوضح بدر ان صندوق التنمية المحلية هو أحد آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في انجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية بما يتيحه من فرص اقراض ميسرة وسريعة للراغبين من الافراد والمنظمات الاهلية لاقامة مشروعات تنموية ذات عائد مالي .