14نائبة مُعينة بقرار رئاسي في برلمان 2016



> كتبت: عايدة رضوان

في قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، شمل تعيين 28 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، من بينهم 14 نائبة، هن:” كارولين أمازيس ماهر يسري، مدير الموارد البشرية بشركة بيجو مصر، رانيا علواني، طبيبة نساء وتوليد ولاعبة سباحة سابقة، ماريان أمير روفائيل عازر، معاون وزير الاتصالات للمبادرات الاستراتيجية، ماجدة السيد بكري، مدرس مساعد بأكاديمية السادات، دعاء الصاوي يوسف سليمان، مدرس بقسم القانون العام بجامعة القاهرة، جهاد جلال أنيس عامر، مدير عام، هالة محمد سلطان أبوعلي، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة وأمين عام مجلس الأمومة، شيرين إبراهيم فراج، أستاذ مساعد هندسة طبية، رشا أحمد إسماعيل، رئيس مجلس قسم اللغة الإسبانية بآداب القاهرة، جليلة عثمان حناوي، كبير إخصائيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، مهجة غالب عبد الرحمن، أستاذ متفرغ بقسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية، أنيسة حسونة، المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب، بسنت أحمد فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المالية، ولميس جابر بشاي حنين، كاتبة سياسية” .

وترصد وكالة أنباء أونا، أبرز النائبات المعينات بمجلس النواب.

«أنيسة حسونة»

تولت أنيسة حسونة، منصب الأمين العام للمجلس المصري للشئون الخارجية، والمدير التنفيذي لمؤسّسة سير مجدي يعقوب، وعملت “حسونة” كملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، بعدما حازت على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة.

وعملت بعدها لمدة أربعة عشر عامًا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ثم شغلت أنيسة، منصب مدير عام منتدى مصر الاقتصادي الدولي، وهي محاضرة أيضًا في المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية والمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري.

دشنت أنيسة، مؤسسة لـ”نساء من أجل السلام عبر العالم”، في سويسرا، وهي مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة “مصر المتنورة”، وعضو بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، وبجمعية الأعمال المصرية البريطانية، وهي أيضًا كاتبة في العديد من الإصدارات الصحفية، وأحدث إصداراتها كتاب “ما بعد الربيع العربي.. الصراع والتعاون في الشرق الأوسط”.



> «رانيا علواني»

رانيا علواني أول سباحة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميداليتين ذهبيتين في السباحة على مدى تاريخ دورات البحر المتوسط، وذلك منذ انطلاقها عام 1951م، بالإضافة إلى فوزها بـ 77 ميدالية على المستوى الدولي والأفريقي والعربي، وتم تصنيفها ضمن أفضل 11 سباحة على مستوى العالم في سباق 100 متر.

وانطلقت شهرة “علواني”، في دورة الألعاب الإفريقية الخامسة، والتي أقيمت بالقاهرة، وقد فازت رانيا فيها بخمس ميداليات ذهبية، وخمس ميداليات فضية وبرونزية، كما حصلت على كأس السوبر في بطولة جنيف كأحسن سباحة بعد أن فازت بسباق 500 متر حرة، واختيرت كأحسن ناشئة عربية عام 1992 في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية.

حازت السباحة على العديد من العضويات الشرفية، ومنها عضو باللجنة الأوليمبية الدولية، عضو اللجنة الأوليمبية المصري، عضو مجلس إدارة بالنادي الأهلي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطاتWADA، عضو اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية الدولية، عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية الدولية والمصرية ومؤسسة جمعية الأوليمبيين المصريين.



>«كارولين ماهر»

بدأت كارولين ماهر، والتي اختيرت صباح اليوم، ضمن المعينين في مجلس النواب، ممارسة لعبة “التايكوندو” في سن الرابعة عشرة، كعضو في فريق للناشئين، وحصلت على المركز الخامس في بطولة العالم بكوريا عام2001، كما حملت لقب أفريقيا والعرب أكثر من مرة، فضلًا عن أنها تحظى بعدة تصنيفات عالمية أخرى.

وتعد كارولين، اللاعبة الأولى على مستوى مصر، والوطن العربى، وأفريقيا، التي تُكرم في الولايات المتحدة في “قاعة المشاهير”، كما تم تكريمها في الأمم المتحدة عام ٢٠١٤م، ضمن احتفاء بإنجازات المرأة حول العالم.

التحقت كارولين بالجامعة فى 2004، واستفادت من المنح الدراسية الشرفية التي تمنحها الجامعة لأبطال الرياضة، الذين حققوا إنجازات كبيرة لمصر، وتفوقت في الجامعة على المستوى الأكاديمي والمستوى الرياضى كعضو في فريق الجامعة للتايكوندو.

وحازت النائبة المعينة كارولين ماهر على لقب أحسن لاعب تايكوندو، من عام 2004 إلى عام 2008، وحازت على لقب أحسن رياضي في 2008، كما حصلت على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام مع مرتبة الشرف وذلك في 2009.