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إزالة 197حالة تعد على الأراضي الزراعية بالجيزة والأقصر والشرقية والقليوبية

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إزالة 197حالة تعد على الأراضي الزراعية بالجيزة والأقصر والشرقية والقليوبية إزالة 197حالة تعد على الأراضي الزراعية بالجيزة والأقصر والشرقية والقليوبية

تمكنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، من إزالة 197 حالة تعدِ على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الزراعة فى بيان لها اليوم الخميس، إن اخر تقرير صادر عن الادارة المركزية لحماية الاراضى، يوضح أن المساحات المتعدى عليها بلغت 908 بواقع 45 فدان وتم إزالة 197 بواقع 8 فدانً و 13 قيراطاَ، واحتلت محافظة القليوبية المرتبة الأولى من حيث عدد الإزالات التي بلغت 69 حالة، يليها الشرقية بـ 58 حالة، يليها الجيزة بـ 19 إزالة وجاءت محافظة الأقصر فى المرتبة الأخيرة من حيث عدد الإزالات التى بلغت واحدة فقط.

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