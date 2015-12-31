محافظ أسيوط يشكل لجنة لحل مشكلة الصرف الصحى بالقوصية

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط تشكيل لجنة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لوضع وتنفيذ حلول عاجلة وسريعة لمشكلة محطة الصرف الصحي بالقوصية، وتشغيلها للتخلص من المياه الناتجة من عمليات المعالجة والتي ملأت أحواض الترسيب بما يفوق طاقتها الإستيعابية في ظل عدم وجود الغابة الشجرية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمحطتي الصرف الصحي بمنقباد والقوصية للوقوف على الملاحظات والمعوقات أمام تلك المشروعات على أرض الواقع، يرافقه المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ونبيلة محمود رئيس مركز ومدينة أسيوط ، وبدري محمد بدري رئيس مركز ومدينة القوصية.

وتفقد المحافظ انهيار جزء من الجسر الحاجز بين محطة الصرف الصحي بالقوصية والمنطقة المحيطة به وقرر تشغيل محطة رفع المياه المنقاه مؤقتاً للتخلص من كمية من المياه المعالجة حفاظاً على محطة الصرف الصحي من الانهيار، مشدداً في الوقت نفسه على الانتهاء من زراعة الغابة الشجرية للتخلص من باقي كمية المياه المعالجة الناتجة من عمليات الصرف خاصة بعد امتلاء أحواض الترسيب بما يفوق طاقتها الإستيعابية.

وأوضح المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أن مشروع الصرف الصحي بالقوصية تم تنفيذه والانتهاء منه منذ عام 2008 إلا أن أحواض الصرف والترسيب التي يبلغ عددها 13حوض قد امتلأت تماماً بما يفوق طاقتها الإستيعابية، ما أدى إلى انهيار جزء من الجسر الحاجز بين المحطة والمنطقة المحيطة به والتي تنخفض عن الجسر بنحو 30 متر على الأقل، نظراً لتوقف محطة المعالجة عن العمل وعدم اكتمال الغابة الشجرية التي يتم صرف المياه المعالجة عليها كما هو مخطط.

وطالب مسئولي الهيئة القومية لميه الشرب والصرف الصحي بإنشاء سور وبوابة لمحطة الصرف الصحي بالقوصية وتدبيش الجزء الخلفي للمحطة فضلاً عن تنفيذ خط الفائض والغابة الشجرية للحفاظ على المشروع لخدمة أهالي مركز ومدينة القوصية.

وفي ذات السياق أعلن الدسوقي عن الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الرفع للصرف الصحي الخاص بالإسكان الإجتماعي في 30 يناير القادم والتي يتم إنشائها بقرية منقباد بتكلفة إجمالية 9.5 مليون جنيه، مضيفاً أنه تم طرح الأعمال الإنشائية لمحطة الصرف الصحي التي تخدم قرى موشا وشطب وريفا التابعة لمركز ومدينة أسيوط تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع.