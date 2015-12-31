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محافظ البحيرة يوزع المساعدات على متضررى السيول بوادى النطرون

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محافظ البحيرة يوزع المساعدات على متضررى السيول بوادى النطرون محافظ البحيرة يوزع المساعدات على متضررى السيول بوادى النطرون
أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، تكاتف جميع أجهزة الدولة للوقوف مع المواطنين المتضررين من السيول التى شهدتها المحافظة خلال الشهر الماضى، وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بصرف التعويضات العاجلة لهم فور الإنتهاء من حصر وتقدير الخسائر التى لحقت بهم.

جاء ذلك خلال قيامه بتوزيع التعويضات على متضررى السيول من مربى الثروة الحيوانية والداجنة وكذا متضررى المنقولات المنزلية والتى تمثلت فى توزيع 12 شيك بقيمة 503 ألف جنيه مقدمه من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية والداجنة كدفعة أولى من 24 متضرر تم حصرهم وسيتم صرف التعويضات لباقى المتضررين خلال الفترة القليلة القادمة.

وتم تقديم التعويضات لـ10 متضررين بقيمة 32 ألف و 165 جنيه من إجمالى 684 متضرر أتلفت السيول منقولاتهم المنزلية تم حصرهم وتحرير شيكات التعويضات الخاصة بهم بقيمة مليون و239 ألف جنيه من مديرية التضامن الإجتماعى وتسليمها لهم.

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