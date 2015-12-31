إصابة سيدتين وطفل فى انهيار حائط بأسيوط

أصيبت سيدتان وطفل بكدمات وكسور وجروح قطعية إثر سقوط حائط قديم عليهم أثناء تواجدهم فى الشارع بقرية بنى صالح فى أسيوط.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية يفيد، اصابة "فاطمة . ع" و "فاطمة . م " مسنتان و"يوسف . أ" طفل إثر انهيار حائط من منزل قديم مبنى بالطوب اللبن سقط عليهم أثناء جلوسهم فى الشارع بجوار الحائط، بقرية بنى صالح دائرة المنزل، مما تسبب فى إصابة السيدتين بكسور وجروح وكدمات، بينما أصيب الطفل بجرح قطعى فى الوجه وكدمات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزى، وأسيوط الجامعى لخطورة الإصابات.