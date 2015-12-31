تخصص أراضى للمدارس والكهرباء ومنافذ بيع للمنتجات الغذائية بالوادى الجديد

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الوادى الجديد، علي ترخيص إقامة إشغال مؤقت بمساحة 72 متر لصالح جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لإقامة منفذ بيع المنتجات الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بميدان الشعلة بالخارجة لتخفيف العبء عن المواطنين.

ووافق أيضاً علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 50 ألف متر لانشاء محطة محولات بمركز باريس جنوب القرية الثانية بدرب الأربعين المرحلة الأولي بمسافة (5 كم )لمواجهة الأحمال وتغطية مشاكل الأبار.

كما وافق المجلس علي إضافة مساحة مليون و761 ألف متر للمدرسة الثانوية الزراعية بباريس لإقامة مزرعة ملحقة بالمدرسة للتدريب العملي للطلاب.

ووجه عشماوي خلال الاجتماع بضرورة إقامة مجلس للقيادات الشابة بالمحافظة ومثيلة بالمراكز تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لسماع مطالب وأفكار وطموحات الشباب ومناقشتها والعمل علي تنفيذها،

>وأعلن عشماوي خلال الاجتماع بأنه تم البدء في ترفيق المناطق الصناعية بمركزي الخارجة والداخلة بإجمالي مبلغ 25 مليون جنيه.

وشدد عشماوي علي رؤساء المراكز بضرورة استغلال الحدائق العامة الغير المستغلة بكل مركز وطرحها للشباب بالمزايدة العلنية لإدارتها حتي تكون متنفس للمواطنين وأيضا توفر فرص عمل للشباب من جانب آخر.