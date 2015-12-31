محافظ المنوفية: اطلاق اسم الرئيس السادات علي ميدان مصر للطيران

تفقد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أعمال التطوير الجارية بمنطقة مصر للطيران حيث قرر المحافظ اطلاق اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات علي الميدان تخليدا لذكراه.

ومن المقرر أن يضم الميدان نصبا تذكاريا يسجل عليه أهم انجازات ومراحل حياة الرئيس السادات بطل الحرب والسلام.

كما تفقد محافظ المنوفية سيرا علي الأقدام أعمال تطوير الكورنيش وأمر بتجميل كوبري عمر افندي وإعادة طلائه وقرر تغيير اسمه وإطلاق اسم الرئيس السابق عدلي منصور عليه مع وضع تمثال للرئيس السابق بالميدان المقابل للكوبري.

وشدد المحافظ خلال جولته علي طلاء الأعمدة بشوارع جمال عبد الناصر والفواصل الموجودة بحديقتي الياسمين والعلياء وكذا تطوير ميدان الشهداء أمام مجلس مدينة شبين الكوم وكلف المحافظ رئيس حي غرب بترميم ورفع كفاءة شوارع المدارس وحتحوت وأحمد عرابي وأحمد ماهر .

وأشار المحافظ خلال الجولة إلي ضرورة قيام كل مسئول بالمتابعة الميدانية لكافة الأعمال وتذليل العقبات أولا بأول مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة اقتحام المشاكل ووضع الحلول دون الانتظار لوقوعها، لافتا النظر إلي أن الوطن يمر بمرحلة دقيقة تحتاج لتكثيف الجهود وتضافرها لبناء نهضة سليمة علي أسس قوية.