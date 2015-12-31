عصام خليل يكتسح انتخابات رئاسة حزب المصريين الأحرار بـ420 صوتا

قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إنه جارى إعداد محضر نتيجة انتخابات رئاسة الحزب، والتى نُظِّمَت خلال المؤتمر العام المنعقد اليوم بأحد فنادق الهرم.

وأشار وجيه، فى تصريحاتٍ له على هامش المؤتمر العام، إلى أن النتيجة الرسمية تؤكد حصول الدكتور عصام خليل على 420 صوتًا، والمرشح مينا أسد على صوتين، وسمير فرانسيس 12 صوتًا، والمهندس محمد البيلى 67 صوتًا.

أعضاء "المصريين الأحرار" يهنئون عصام خليل برئاسة الحزب قبل إعلان النتائج

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