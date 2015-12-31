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الحكومة توافق على إنشاء نقابة الإعلاميين ويحق للصحفيين الانضمام لها

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الحكومة توافق على إنشاء نقابة الإعلاميين ويحق للصحفيين الانضمام لها الحكومة توافق على إنشاء نقابة الإعلاميين ويحق للصحفيين الانضمام لها
قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن وافقت اليوم الخميس على قانون نقابة الإعلاميين، على أن يكون للصحفيين حق الاشتراك فى النقابة إذا توافر فيهم شروط القيد، ومنها أن يكون حاصلا على مؤهل عالى والخبرة أكثر من 10 سنوات، وأن يكون مصريا وحسن السيرة.

وأوضح المستشار مجدى العجاتى، فى مؤتمر صحفى بمقر محلس الوزراء أنه الصحفى يحق له الاشتراك فى نقابة الصحفيين والإعلاميين معا، وتتضمن النقابة جدول إعلاميين للحاصلين على تصاريح مؤقتة، على أن يرسل لمجلس الدولة لمراجعته.

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مصر 365

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