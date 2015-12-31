أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مجلس الأهلي يجتمع بالشؤون القانونية لمناقشة الأزمة في غياب 2 من أعضائه

Google+ Print
مجلس الأهلي يجتمع بالشؤون القانونية لمناقشة الأزمة في غياب 2 من أعضائه مجلس الأهلي يجتمع بالشؤون القانونية لمناقشة الأزمة في غياب 2 من أعضائه

حين مرت الكرة من بين قدمي ستيفن جيرارد تنبأ متابعو مباراة منتخبي وإنجلترا بأن أيقونة ليفربول سيكون مديرا فنيا رائعا في المستقبل، أسوة بما حدث مع بيب جوارديولا بعدما كان أيضا احد ضحايا حسام غالي.

غالي شهير بقدرته على جعل الكرة تمر من بين قدمي عظماء.. فعلها مع بيب وجيرارد، وفعلها كذلك مع آريين روبن قطار بايرن ميونيخ.

اليوم يحكي غالي لـFilGoal.com عن تلك "الكباري" التي لا ينساها. ثم يكشف عن الكوبري الأكثر جمالا في تاريخه، ليس كمنفذ له بل كمستقبل.

يقول غالي لـFilGoal.com: "ظروف اللعب هي التي تدفعك لقرار وضع الكرة بين قدمي خصمك".

وتابع "لست معتادا على تشتيت الكرة. أحب أن أسلم الكرة إلى قدم زميلي. لا ألعب كرات عالية في بناء الهجمات، الكرة دائما يجب أن تكون على الأرض".

وأردف "لهذا تحدث أحيانا لقطات مثل تلك التي قمت بها مع بيب وروبن وجيرارد. لكني في الأصل لا يكون تركيزي وضع الكرة من بين قدمي أي لاعب!".

كوبري عكسي

ماذا عن أجمل "كوبري شربه" حسام غالي من منافس؟

يجيب غالي مبتسما لـFilGoal.com "من مصطفى شبيطة في مباراة بتروجيت ضد الأهلي الموسم الماضي. كانت كرة جميلة منه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016