المقاولون العرب يطلب استعارة معروف يوسف

طلب المقاولون العرب استعارة لاعب وسط الزمالك معروف يوسف بحسب ما صرح به مصدر مسؤول لـFilGoal.com.

وقال المصدر لـFilGoal.com إن طارق العشري المدير الفني للمقاولون العرب يرغب في دعم خط وسطه باللاعب النيجيري.

العشري تولى مسؤولية المقاولون عقب بداية بطيئة للفريق مع المدرب حسن شحاتة، ويحاول إنعاش موسم الذئاب بصفقات جديدة.

واتصل مسؤولون في المقاولون بوكيل أعمال اللاعب لاستطلاع رأي معروف يوسف.

وكان معروف يوسف قد انتقل للزمالك قادما من اتحاد الشرطة بعدما كان على أعتاب الانتقال للأهلي.

وشارك معروف يوسف في فوز الزمالك بالثنائية المحلية خلال الموسم المنصرم.