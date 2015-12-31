تقرير - مارسيليا يستفسر عن سعر عمرو وردة

ذكر موقع بانيتوليكوس 1926 أن لاعب الفريق عمرو وردة يسعى مارسيليا لانتدابه وقام بالفعل بالسؤال عن سعره من النادي اليوناني.

ولم يقدم الفريق الفرنسي عرضا رسميا لضم لاعب الأهلي والاتحاد السابق الذي لفت الأنظار بشدة في الدوري اليوناني.

وانتقل وردة مطلع الموسم الحالي إلى بانيتوليكوس من الأهلي بعد انتهاء إعارته للاتحاد وأدى ظهوره بشكل طيب إلى استدعاء هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر له.

ويعتبر صاحب الـ22 عاما من ناشئي الأهلي الذي شارك معه في لقاء وحيد بالدوري المصري الممتاز كان ضد مصر للمقاصة في يونيو 2014 انتهى بثلاثية حمراء دون رد.