غياب صلاح عن استفتاء روما لأفضل لاعب في 2015

طرح نادي روما عبر موقعه الرسمي استفتاء حول أفضل لاعب بالفريق لعام 2015 وخلت القائمة من النجم المصري محمد صالح الذي انضم للذئاب مطلع الموسم الحالي.

ووضع روما 4 لاعبين في الاستفتاء هم راجا نيانجولان البلجيكي وميراليم بيانيتش البوسني وأليساندرو فلورينزي الإيطالي وكوستاس مانولاس اليوناني.

وبإمكان متابعي النادي التصويت عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر.

واحتل روما وصافة الدوري الموسم الماضي ليشارك في دوري أبطال أوروبا ويتواجد حاليا في المركز الخامس بالموسم الجديد مبتعدا بأربع نقاط فقط عن إنتر ميلان المتصدر.

وقدم الدولي المصري صلاح أداء جيدا مع الفريق منذ انتقاله من تشيلسي، سجل 6 أهداف في 19 مباراة شارك فيها.

وسيواجه روما عملاق إسبانيا ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فبراير المقبل.