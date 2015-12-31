مران الزمالك - ظهور شيكابالا وجلسة مع إسماعيل يوسف

ظهر محمود عبد الرازق شيكابالا مهاجم الزمالك العائد من جديد إلى القلعة البيضاء في تدريبات الفريق بملعب دريم في مدينة 6 أكتوبر يوم الخميس تحت قيادة ماركوس باكيتا المدير الفني للفريق.

وأعلن الزمالك رسميا انتهاء إعارة شيكابالا من الإسماعيلي وعودته إلى الفريق في شهر يناير. (طالع التفاصيل)

وخلال مران الزمالك يوم الخميس تواجد شيكابالا ولكنه لم يشارك في التدريبات وذلك بسبب مشاركته في لقاء الإسماعيلي أمام إنبي في لقاء انتهى بفوز الدراويش 2-1 بفضل تألق شيكابالا.

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ولتجنب إصابة اللاعب بالإرهاق تقرر إراحة شيكابالا من مران الزمالك ليوم الخميس.

كما عقد اللاعب جلسة مع إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادي للحديث عن الفترة المقبلة ودوره مع الفريق. وبعض التعليمات الخاصة من مدير الكرة قبل بداية مشوار شيكابالا مع الزمالك.

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