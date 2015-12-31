القبض على 3 عاطلين بحوزتهم بانجو وهيروين فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز من القبض على عدد من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من البانجو والهيروين بقصد الإتجار فى حملة أمنية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير بالقبض على " محمد. ع. م" 21 سنة عاطل مقيم الكيلو 2 ــ دائرة مركز أبوصوير بحوزته "6" لفافات متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى 30 جنيها وتليفون محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية من ضبط "حسنين. م. ح" 32 سنة عاطل مقيم عين غُصين ــ دائرة المركز وبحوزته عدد لفافات متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى "كيلو جرام"، ومبلغ مالى 80 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثالث من ضبط " أحمد. م. ا" 32 سنة عاطل مقيم عزبة البرج ــ دمياط مسجل شقى خطر تحت رقم 1138 فئة ج " سرقات عامة "، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى "50 جرام".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.