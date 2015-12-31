سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، تحت تهديد السلاح الأبيض.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، بورود معلومات للرائد أحمد الصغير رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، مفادها قيام كل من "أحمد.م.ع" 23 سنة عاطل مقيم الحكر ــ دائرة قسم ثان، سبق اتهامه فى 4 قضايا بتهم "سلاح، مخدرات، مشاجرة"، و"صابر.ر.أ.ر" 19 سنة عاطل مقيم بذات العنوان، و"خالد.س.م" 25 سنة عاطل مقيم المستقبل ــ دائرة مركز أبوصوير "هارب" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتم الدفع بمأموريات وإعداد عدة أكمنة استهدفت محال إقامة وأماكن تردد المتهمين سالفى الذكر بدائرة القسم، وأسفرت عن ضبطهم، عدا الأخير وبحوزة الأول سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بالاشتراك فيما بينهما مع المتهم الثالث الهارب، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأقر المتهمون بارتكابهم واقعة سرقة هاتف محمول تحت تهديد السلاح عن بلاغ "كريم" والمحرر عنه المحضر رقم 7823 لسنة 2015 جنح قسم ثالث، وواقعة سرقة هاتف محمول تحت تهديد السلاح عن بلاغ "سالم" والمحرر عنه المحضر رقم 696 لسنة 2015 جنح قسم ثالث.

وبإرشاد المتهمين، تم ضبط المسروقات والتحفظ على المتهمين، وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشتهما للوقوف على مدى اتساع نشاطهما الإجرامى، وسرعة ضبط المتهم الهارب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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