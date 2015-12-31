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الإصدار الفني من ساعة ALEXANDRE C اكشف معدنك الحقيقي

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الثلاثاء 29-12-2015 12:52

مثل عمل فني فريد، تتميز مجموعة Night Masks بطابع شخصي للغاية لكونها من تصميم أليكساندر شاريول شخصياً.
هذه الساعات الجديدة تعطي تصوراً جديداً لساعة Alexandre C المميزة من CHARRIOL وتأتي بإصدار محدود من 500 قطعة فقط، كل منها تحمل توقيع أليسكاندر. ومن جهة أخرى فإن هذه المجموعة مستوحاة مباشرة من مجموعة اللوحات الفنية التي ابتكرها أليكساندر وتحمل اسم "Human Flow"، لذا تعتبر ترجمة لنظرته الشخصية حول التفاعل الإنساني في المجتمع، و"الأقنعة" التي نرتديها أحياناً، والتأثير الذي يرافق حلول الليل فيحررنا من قيودنا. وتحمل أقراص ساعات المجموعة صوراً لوجوه أناس مرسومة بأسلوب الرسم الحر، وتمثل صورة مطابقة لمعرض أليكس الفني العالمي.

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سيدتي