إبن دايفيد بيكهام يتفوق عليه بالأناقة!!

لطالما عرفنا لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام David Beckham كواحد من أكثر النجوم أناقةً في العالم، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح له منافس على هذا اللقب وهو ابنه الأكبر بروكلين بيكهام Brooklyn Beckham الذي لفت صحافة الموضة بشكل كبير خلال هذا العام.

ظهر الابن الأكبر لديفيد وفيكتوريا بيكهام في العديد من المناسبات داعمًا والديه، فحضر عروض الأزياء التي تقدمها والدته في أسبوع الموضة في نيويورك، وكان حاضرًا كذلك في حفل مجلة Glamour الذي كرّمت فيه والدته.

ولعب جنبًا إلى جنب مع والده ديفيد في آخر مباراة خيريه لكرة القدم . أما فيما يخص إطلالاته فقد ورث بروكلين بيكهام الأناقة عن والده ووالدته، ففي كل مرة يظهر أمام عدسات المصورين نجده نجح في تنسيق الإطلالة المناسبة بدون أن يبذل جهداً لذلك، ولعل هذا ما جعله خير خلف لوالده في هذا المجال.

ففي الإطلالات اليومية يرتدي بركلين البجينز مع القمصان البسيطة، مع إكسسوارات لافتة كحقيبة ظهر عملية أو قبعة رياضية لتكون إطلالته بسيطةً وغير متكلفة على الإطلاق. بينما نجده متأنقًا كما هو متوقع منه في المناسبات الرسمية وعلى السجادة الحمراء بالبدل الرسمية والجاكيتات الجميلة .

جمعنا لك في الصور أعلاه إطلالات متنوعة من ديفيد بيكهام ونجله الأكبر بروكلين، فهل تعتقدين أنه خير منافس له في الأناقة.