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نقابة الفلاحين: مشروع الـ 1.5مليون فدان نقلة حضارية كبرى للوطن والفلاح المصري

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نقابة الفلاحين: مشروع الـ 1.5مليون فدان نقلة حضارية كبرى للوطن والفلاح المصري نقابة الفلاحين: مشروع الـ 1.5مليون فدان نقلة حضارية كبرى للوطن والفلاح المصري

زراعة – أرشيفية

أكدت النقابة العامة للفلاحين، أن مشروع الـ5ر1 مليون فدان يعد نقلة حضارية كبرى لوطننا الغالي عامة، وللفلاح المصري على وجه الخصوص، لأنه يحقق له حياة مستقرة وخدمات
> متكاملة وتنمية مستدامة، كما يوفر فرص عمل لأولاده في مختلف المجالات الصناعية والخدمية فضلا عن المجالات الزراعية.

ونوه رشدي عرنوط، القائم بأعمال النقيب العام للفلاحين – في بيان له اليوم الخميس – ببدء المرحلة الأولى لمشروع الـ1.5 مليون فدان، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من الفرافرة، موضحا “أننا نعطى درسًا للعالم عن عزيمة وقوة الشعب المصري فى مواجهة التحديات لبناء دولة حديثة تهدف للاكتفاء الذاتي وزيادة الرقعة الزراعية، وخلق فرص عمل والتقليل من التكدس السكاني.

وحثت النقابة العامة للفلاحين أعضاءها من صغار الفلاحين وحديثي التخرج من الكليات الزراعية على المشاركة بالمشروع بما يأمن له ولأسرته حياة كريمة، لأننا رأينا نموذجا صحيا وجيدا لحياة المزارع فى المشروع بإمداده بجميع الخدمات والتي تجعله مشروع العمر لدى الشباب والمشاركين به.

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