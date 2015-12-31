اشتعال النيران فى سيارتين فى أبوصوير بالإسماعيلية بسبب خلافات الجيرة

تعرضت سيارتان فى أبوصوير بالإسماعيلية إلى اشتعال النيران فيهما أثناء وقوفهما امام منازل أصحابهما بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد طاهر سليم مأمور مركز ابوصوير يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارتين بناحية عزبة أبونصر الله ــ السبع آبار شرقية ــ دائرة المركز، وتم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الأهالى.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ وبمعاينة الحريق تبين نشوب الحريق بالسيارتين رقمى "100670" ملاكى الإسماعيلية ماركة كيا سيراتو ملك "محمد عبدالحميد أحمد حمدان" 40 سنة، عامل مقيم أبوبلح ــ دائرة المركز، نتج عنه تهشم الزجاج الخلفى وتلف الباب والرفرف الخلفى الأيسر والسيارة رقم "9361" ملاكى الإسماعيلية ميكروباص ماركة سوزوكى ملك "علاء أحمد توفيق" 34 سنة عامل مقيم ذات الناحية (شقيق مالك السيارة الأولى من الأم)، نتج عنه حريق بالإطارين الأمامى والخلفى الأيسر والأكصدام الأمامى، وذلك نتيجة وضع حصيرة بها مواد قابلة للإشتعال على السيارتين، وإشعال النيران بها حال توقفهما متجاورين، ولم يُسفر الحريق عن ثمة إصابات أو وفيات.

وبسؤال مالكى السيارتين اتهما كل "شعلان .خ. م" و"إبراهيم .ح. ع" و"على .ع. ع" و"ضياء .ع. ح" و"يوسف فرنسا" جميعهم مقيمين أبوبلح ــ دائرة المركز، بإشعال النيران بالسيارتين لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 28 أحوال المركز وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهمين سالفى الذكر.

تم الدفع بعدة مأموريات استهدفت محل إقامة وأماكن تردد المتهمين سالفى الذكر، حيث تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم "إبراهيم ح. ع" 37 سنة، تاجر خردة مقيم ذات الناحية وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة.

كلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط باقى المتهمين الهاربين.

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