مصدر أمنى: ضبطنا 395طلقة وسلاحا بحوزة قاتل نجل صاحب محلات دراهم ببور سعيد

صرح مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" بتفاصيل ليلة القبض على قاتل نجل صاحب محلات دراهم للسلع المنزلية بشارع السواحل وبنى سويف ببورسعيد، قائلا "إن التحريات التى أجرتها إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، أكدت أن الجانى "السعيد. ح. س" 52 عاما، مسجل شقى خطر مخدرات فئة "ب" موجود بإحدى الشقق السكنية التى يمتلكها صاحب إحدى محلات التيك واى بشارع الأمين نطاق دائرة حى المناخ بالطابق الرابع".

وعلى الفور، تم تشكيل فريق أمنى، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد سعيد شكرى، رئيس المباحث الجنائية بمديرية الأمن، ورئيس مباحث المناخ، وضباط وجنود الأمن المركزى، وتم فرض سياج أمنى بمحيط العقار المختبئ به المتهم.

وفى لحظات فوجئت قوات الأمن، بقيام المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من بندقية آلية، تنطلق من إحدى شرفات المنزل المطلة على شارع الأمين، وتمكن أحد الضباط من إصابته بطلق نارى بالكتف الأيمن، وتم إلقاء القبض عليه، وبحوزته بندقية آلى، و395 طلقة نارية، و7 خزن آلية بالإضافة إلى 70 زجاجة من الملوتوف وعبوات البنزين، داخل سيارته الملاكى، التى تحمل لوحات معدنية رقم 9535.

ووسط حراسة أمنية مشددة، تم نقل المتهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى بورسعيد العام، لتقديم العلاج اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات فى جريمة قتل نجل صحاب محلات دراهم، وإصابته لـ3 آخرين بطلق نارى.

وفى نفس السياق، أكد المصدر أن المتهم سبق له وأن قتل صديق له فى ألمانيا، وصدر حياله حكما من السلطات الألمانية بحبسه 7 سنوات، وبعد انقضاء المدة تم ترحيله إلى مصر، ومنعه من دخول الاتحاد الأوروبى.



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