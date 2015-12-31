محافظ الإسكندرية يعد بتطوير ميدان محطة الرمل ويطالب بضرورة الحفاظ على النظام

شدد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، خلال جولته بميدان محطة الرمل، على بائعى الكتب والصحف بضرورة تنظيم وإظهار أماكن تواجدهم بشكل حضارى وممارسة عملهم بشكل لا يعيق حركة المرور ولا يسىء للمظهر الجمالى للميدان، مؤكدًا أنه سيعمل على تطوير الميدان وحل مشكلة قدامى بائعى الصحف بشكل حضارى وتراثى للمحافظة وبما لا يخالف القانون.

وكلف محافظ الإسكندرية مهندس الشركة المسئولة عن تطوير نقطة شرطة محطة الرمل الجديدة بإزالة السياج المحيط بالنقطة القديمة خلال مدة أقصاها أسبوعًا، وإزالة النقطة فيما بعد وإنهاء الأعمال والانتقال إلى المقر الجديد لها داخل سنترال محطة الرمل خلال أسبوعين بحد أقصى .

وخلال جولته أمر المحافظ أصحاب المقاهى والمحال التجارية بالمنطقة بعدم التعدى على الرصيف وحرم الطريق وإزالة الكراسى والطاولات قائلاً: "الرصيف ملك المواطنين وليس ملك أحد".

وعلى الصعيد نفسه أشار محافظ الإسكندرية خلال حديثه مع المواطنين فيما يخص مشكلات الصرف الصحى إلى أن عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كلف وزارة الإسكان بالتعامل مع مشروعات الصرف الصحى الخاصة بالإسكندرية، مطالبًا الجميع بالتعاون معه وإعطائه الفرصة لحل مشكلات الإسكندرية بأسرع وقت ممكن.



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