مطار الغردقة يستقبل 41 رحلة على متنها 6 آلاف سائح قبيل احتفالات رأس السنة

تحتفل محافظة البحر الأحمر الساحلية اليوم بأعياد رأس السنة بحضور عدد كبير من السياح الأجانب والمصريين وخاصة بمدينة الغردقة ومنتجعات الجونة.

ووصل لمطار الغردقة الدولى اليوم الخميس 41 رحلة طيران أقلت على متنها 6 آلاف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها من الألمان والإنجليز ومن أوكرانيا.

وقال اللواء طيار صادق شورى مدير مطار الغردقة الدولى إن الأجهزة المختصة بالمطار سهلت جميع إجراءات الوصول للسياح الوافدين للاحتفال بأعياد رأس السنة بالبحر الأحمر.

من جانبه أعلن مصدر من شرطة السياحة بالبحر الأحمر أنه شهدت اليوم مدينة الغردقة حضور عدد كبير من المصريين بالمنتجات المختلفة لحضور احتفالات رأس السنة بفنادق المدينة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن منتجعات الجونة اليوم استقبلت أكثر من 6 آلاف مصرى من الراغبين فى قضاء الاحتفالات بمنتجعات الجونة، مضيفا أن من أشهر الحفلات المقامة بالجونة المغنية الأمريكية كاترينى أليس وعدد كبير من الراقصات فى حفلات مختلفة.

وأوضح المصدر أنه تقوم مباحث شرطة السياحة بالجونة برئاسة المقدم باسم المنسى، رئيس مباحث السياحة بالجونة، بتشديدات الإجراءات الأمنية المختلفة خلال أعياد رأس السنة. كما شددت شرطة السياحة بالبحر الأحمر من تواجدها خارج الفنادق المختلفة والحملات الدورية بنطاق الفنادق خلال الاحتفالات.

ومن جانبها شددت مديرية أمن البحر الأحمر، من استعداداتها بمحيط الكنائس المختلفة بالبحر الأحمر وقامت بغلق الطرق المؤدية لتلك الفنادق، كما قامت إدارة مرور البحر الأحمر بوضع كمائن مختلفة بالطرق المؤدية إلى الأديرة والكنائس.