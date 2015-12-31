محافظ السويس يهنئ العاملين الأقباط بالديوان العام والأحياء بعيد الميلاد

قدم اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ السويس، التهنئة بمناسبة أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، للعاملين بديوان عام المحافظة والأحياء من الأخوة الأقباط.

وأكد محافظ السويس على مبدأ التقارب فى العمل، والذى يجسد بدوره نوعًا من التعاون والألفة من أجل مصلحة العمل، وعلى ضرورة التفانى فى العمل من أجل بلدنا الحبيبة مصر، ومن جانبهم قدم العاملون الشكر للمحافظ على التهنئة لهم بالأعياد.

جاء ذلك أثناء استقبال المحافظ لهم، بحضور اللواء شكرى سرحان السكرتير العام، والأستاذ نشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

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