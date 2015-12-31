مدير أمن المنوفية: مجموعة قتالية أمام كل كنسية بالمحافظة لتأمين الاحتفالات

أكد اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى من اليوم، الخميس، وحتى الانتهاء من الاحتفال برأس السنة الميلادية، تحسبًا لأى أعمال عنف متوقعة من قبل جماعة الإخوان لإفساد فرحة المصريين كعادتهم.

وأضاف مدير الأمن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الدفع بمجموعات قتالية بجميع مراكز المحافظة، وذلك عن طريق وضع مجموعة قتالية أمام كل كنيسة بمراكز المحافظة بالإضافة إلى الدفع بـ3 تشكيلات من الأمن المركزى بكل مركز.

وأشار محمد مسعود إلى أن هناك كنائس بالمحافظة تم تعزيز الخدمات الأمنية أمامها وهى الكاتدرائية بمدينة شبين الكوم، ومجمع طوخ دلكا بمركز بركة السبع، بالإضافة إلى انتشار خبراء المفرقعات تحت أشراف اللواء خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، أمام جميع الكنائس لفحص أى جسم غريب يتم العثور عليه، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التى يتم فيها الاستعانة بالكلاب البولسية فى المحافظة لاكتشاف أى متفجرات، أو أى أجسام غريبة موجود بجوار الكنائس لفحصها على الفور وإبطال مفعولها.

وأوضح مسعود أنه تم تشيكل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى بكل مركز لرصد أى مشاكل تكون غرضها تعكير صفو الأهالى بالاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية.

وكشف مدير الأمن عن أنه سيتم تعزيز الخدمات على جميع المنشآت العامة، وخاصة دور العبادة وجميع المرافق الهامة بالمحافظة، بالإضافة إلى الخدمات السرية لرجال المباحث لرصد أى تجمعات وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بها، بالإضافة إلى تكثيف الخدمات فى جميع الأكمنة الحدودية.

وألمح مسعود إلى توجيه فرق الانتشار السريع فى جميع مراكز المحافظة لتأمين الأهالى أثناء الاحتفالات، وأثناء قيام الأخوة الأقباط بالصلاة داخل الكنائس بالإضافة أيضا إلى انتشار المخبرين السريين بجميع أنحاء مراكز المحافظة.

وطالب مسعود جميع أهالى المحافظة بالخروج للاحتفال برأس السنة، فى شتى أنحاء المحافظة، مؤكدا أن أى فرد سيحاول إثارة الشغب وأحداث الفوضى، فلا يلومن إلا نفسه.