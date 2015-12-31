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إلغاء حفلة رأس السنة فى الشرقية بسبب اعتزال ساندى

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إلغاء حفلة رأس السنة فى الشرقية بسبب اعتزال ساندى إلغاء حفلة رأس السنة فى الشرقية بسبب اعتزال ساندى
ألغى الحفل الغنائى، الذى كان مقرر إقامته باستاد الشرقية الرياضى بمدينة الزقازيق اليوم، الخميس، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقالت الشركة المنظمة للحفل فى بيان لها "إنها تعتذر عن حضور الفنانة ساندى الحفل بسبب قرار اعتزالها المفاجئ، فبالرغم من توقيعها العقد الخاص بالحفل، وإعلانها حضور الحفل على صفحتها الرسمية، بـ"فيس بوك"، فإنها قررت الاعتزال فجأة.

وتبدى شركة "ريكورد جروب" عن استعدادها التام لمن يرغب فى استرداد قيمة تذكرته بسبب اعتذار الفنانة ساندى يمكنه استراجعها من مكان الشراء ".

ويشار إلى أن الحفل كان من المقرر أن يشارك فيه الفنان الصاعد دياب وفرقة شارع 3 بالإضافة للمطربة المعتزلة.
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