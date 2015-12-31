وزير الخارجية السعودى يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع تونس

أعرب وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير،الخميس، عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع تونس لاسيما فى هذه المرحلة التى تتركّز فيها جهودها على ترسيخ أمنها واستقرارها الاجتماعى واستعادة عافيتها الاقتصادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الخارجية التونسى الطيب البكوش، مع نظيره السعودى بمقر الوزارة فى ختام زيارته للبلاد، وفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية التونسية.

ومن جانبه صرح البكوش بأن تلك الزيارة ستكون نقطة انطلاق تعاون بين البلدين فى العديد من المجالات، مشددا على تطابق وجهات النظر بين البلدين فيما يتعلق بالملفات الإقليمية.

وأفاد البيان أن الجانبين قد عقدا اجتماعا لتناول تطوير علاقات التعاون بين البلدين والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدّمتها قضايا المنطقة العربية بحضور خميس الجهناوى المستشار الدبلوماسى لرئيس الجمهورية، وتهامى العبدولى كاتب الدولة للشئون العربية والإفريقية.

وقد أعرب الجانبان- خلال اللقاء- عن متانة الروابط الأخوية التى تجمع البلدين وعن الحركة الايجابية التى تشهدها فى الفترة الأخيرة، كما أكدا أن هذه الزيارة تأتى تفعيلا لما اتّفق عليه قائدا البلدين وتجسيما لإرادتهما الصادقة وعزمهما الراسخ على رفع علاقات البلدين إلى مستوى شراكة متضامنة وفاعلة بعد الزيارة التى أداها رئيس الجمهورية إلى الرياض يومى 22 و23 ديسمبر 2015.

وشدد البكوش على ما توليه تونس من أهمية وحرص شديد على تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين وعلى دفع مختلف أوجه التعاون الثنائى وتوسيعه ليشمل جميع المجالات والميادين.

كما تناول اللقاء تطور الأوضاع فى المنطقة خاصة فى ما يتعلق بتنامى المخاطر الناجمة عن الإرهاب، حيث أكدا الحرص المشترك على التعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، كما رحبا باتفاق الأطراف الليبية على تشكيل حكومة وفاق وطنى، وجددا دعوتهما لإيجاد تسوية سياسية للأزمات الراهنة فى المنطقة العربية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج ويعزز الأمن القومى العربى.

>