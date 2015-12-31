أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سفير مصر بالسعودية: اجتماع المجلس التنسيقى الأحد المقبل

Google+ Print
سفير مصر بالسعودية: اجتماع المجلس التنسيقى الأحد المقبل سفير مصر بالسعودية: اجتماع المجلس التنسيقى الأحد المقبل

أكد السفير ناصر حمدى سفير بالرياض أن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى للمملكة العربية ولقائه ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جاءت فى إطار المشاورات السياسية والتنسيق المستمر بين الدولتين الشقيقتين، حيث تم التطرق إلى جميع جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير حمدى- فى تصريحات أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية، مضيفا أن وزير الخارجية التقى- أمس- عصام بن سعيد وزير الدولة بمجلس الوزراء السعودى المعنى بالملف المصرى السعودى والمنسق العام للمجلس التنسيقى (المصرى السعودى)، وتم خلال اللقاء استعراض كافة أوجه التعاون والمجالات المختلفة التى تم الاتفاق عليها وسير العمل والخطوات التى تمت خلال الفترة السابقة وما سيتم خلال المرحلة القادمة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم للمجلس التنسيقى يوم الأحد المقبل، على مدار ثلاثة أيام، برئاسة الوزير بن سعيد (عن الجانب السعودى باعتباره المنسق العام) والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى (عن الجانب المصرى)، على أن يقتصر الاجتماع على حضور عدد من الوزراء، دون كامل المجلس، ومن بين المشاركين (من الجانب المصرى) وزراء القوى العاملة والزراعة والكهرباء، لافتا إلى أن الوفود المصرية ستصل اعتبارا من السبت القادم.

وأوضح أن كل مجموعة عمل ستعرض على نظيرتها ما تم التوصل إليه على أن يعقد اجتماع موسع فى نهاية الاجتماعات بحضور منسقى الدولتين والوزراء فى الخامس من يناير المقبل.

وغادر وزير الخارجية سامح شكرى قبل قليل الرياض بعد زيارة للمملكة العربية السعودية استغرقت يومين، التقى خلالها ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبحثا العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث بالمنطقة.

كما التقى وزير الخارجية، عصام بن سعيد وزير الدولة فى مجلس الوزراء السعودى المعنى بالملف المصرى السعودى والمنسق العام للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، وبحثا انعقاد المجلس القادم المقرر الأسبوع القادم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016