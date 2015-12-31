نجاة قائد عسكرى يمنى موال للرئيس منصور هادى من تفجير فى عدن

>نجا قائد عسكرى يمنى بارز موال للرئيس عبد ربه منصور هادى من تفجير استهدفه فى مدينة عدن الجنوبية اليوم الخميس، وأدى إلى مقتل أحد مرافقيه، بحسب ما أفاد مسؤول عسكرى وكالة فرانس برس.

وقال المصدر أن اللواء أحمد سيف اليافعى قائد المنطقة العسكرية الرابعة التابعة للقوات الموالية للحكومة نجا من تفجير عبوة ناسفة زرعت فى سيارته، مشيرا إلى أن انفجارها أدى إلى مقتل أحد مرافقيه، ولم تعلن أى جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، كما أن المسؤول العسكرى لم يشر بأصابع الإتهام إلى أى طرف.

وتشهد عدن، ثانى كبرى مدن اليمن، وضعا أمنيا هشا وتناميا لنفوذ جماعات مسلحة بينها جهاديون، منذ استعادت قوات هادى بدعم من التحالف العربى بقيادة السعودية كامل السيطرة عليها فى يوليو من المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح، وكان المتمردون تمكنوا من التقدم نحو عدن والسيطرة على بعض مناطقها، فى الفترة التى تلت سيطرتهم على صنعاء فى سبتمبر 2014، وما تلاها من تقدم لهم فى محافظات الوسط والجنوب.

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