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لجنة للتواصل بين المواطنين والجهات الأمنية في شمال سيناء

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لجنة للتواصل بين المواطنين والجهات الأمنية في شمال سيناء لجنة للتواصل بين المواطنين والجهات الأمنية في شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

قرر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لتتولى التواصل بين المواطنين والجهات الأمنية المختلفة بالمحافظة برئاسة المستشار العسكري بالمحافظة، وعضوية ممثل من إدارة الاتصال وخدمة الجماهير بالديوان العام وعضو من مديرية أمن شمال سيناء ” شئون القبائل”.

وقال المحافظ في تصريح له، إن اللجنة ستكون حلقة وصل بين المواطنين ومختلف الجهات الأمنية بمحافظة شمال سيناء، لحل أي مشكلات أمنية يتعرض لها المواطنون، مضيفًا أن اللجنة سيكون مقرها فى إدارة الاتصال وخدمة الجماهير بديوان عام المحافظة بالعريش، وأنه سيتم تخصيص أرقام هاتفية لتواصل المواطنين مع أعضاء اللجنة.

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