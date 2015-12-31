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بالصور.. 50 غواصا يودعون عام 2015 بالغطس بعلم مصر فى الإسماعيلية

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بالصور.. 50 غواصا يودعون عام 2015 بالغطس بعلم مصر فى الإسماعيلية بالصور.. 50 غواصا يودعون عام 2015 بالغطس بعلم مصر فى الإسماعيلية
شارك 50 غواصا بمدينة الإسماعيلية، بمبادرة الغطس لدعم السياحة اليوم الخميس، ضمن فعاليات تقام فى محافظات الإسكندرية وبورسعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

اليوم السابع -12 -2015

ودعا غواصو للمشاركة فى الغطس بأماكن مفتوحة بمناطق الغردقة ومرسى علم، ودهب وشرم الشيخ والإسكندرية للترويج للسياحة، ودعم رسالة أن مصر آمنة.

اليوم السابع -12 -2015

وقال طارق حبلص رئيس نقابة الغواصين بالإسماعيلية: "نقدم رسالة للعالم بأن مصر آمنة ومازالت قادرة على استقبال السائحين".

ويغطس 500 غواصا فى المحافظات الساحلية فى المياه المفتوحة بمنتصف نهار آخر يوم فى سنة 2015، بأعلام مصر ولافتات تدعو السائحين للعودة.

اليوم السابع -12 -2015

وأضاف حبلص: يوجد 15 ألف غواص فى مصر أكثرهم يعمل فى الغوص السياحى، وتوقف السياحة يضر الاقتصاد المصري، ويؤثر على حياة الغواصين، لذلك ننقل الرسالة للعالم.

وشارك 50 غواصا من الإسماعيلية فى الغطس فى قاع حمام السباحة لهيئة قناة السويس بدعم من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، ومشارك غواصين من إدارة الإنقاذ بهيئة قناة السويس.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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