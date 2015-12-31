بالصور.. 50 غواصا يودعون عام 2015 بالغطس بعلم مصر فى الإسماعيلية

شارك 50 غواصا بمدينة الإسماعيلية، بمبادرة الغطس لدعم السياحة اليوم الخميس، ضمن فعاليات تقام فى محافظات الإسكندرية وبورسعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

ودعا غواصو مصر للمشاركة فى الغطس بأماكن مفتوحة بمناطق الغردقة ومرسى علم، ودهب وشرم الشيخ والإسكندرية للترويج للسياحة، ودعم رسالة أن مصر آمنة.

وقال طارق حبلص رئيس نقابة الغواصين بالإسماعيلية: "نقدم رسالة للعالم بأن مصر آمنة ومازالت قادرة على استقبال السائحين".

ويغطس 500 غواصا فى المحافظات الساحلية فى المياه المفتوحة بمنتصف نهار آخر يوم فى سنة 2015، بأعلام مصر ولافتات تدعو السائحين للعودة.

وأضاف حبلص: يوجد 15 ألف غواص فى مصر أكثرهم يعمل فى الغوص السياحى، وتوقف السياحة يضر الاقتصاد المصري، ويؤثر على حياة الغواصين، لذلك ننقل الرسالة للعالم.

وشارك 50 غواصا من الإسماعيلية فى الغطس فى قاع حمام السباحة لهيئة قناة السويس بدعم من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، ومشارك غواصين من إدارة الإنقاذ بهيئة قناة السويس.



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