اكتشاف علاج جديد لإدمان الكوكايين يستخدم مرة واحدة فى الشهر

تمكن فريق من العلماء بجامعة كنتاكى الأمريكية من اكتشاف علاج جديد للتخلص من إدمان الكوكايين، والذى يعانى منه ملايين الأشخاص، وتعد مادة الكوكايين ثانى أكثر المواد المخدرة استخداماً على مستوى العالم.

واستطاع الباحثون اكتشاف مركب جديد يثبط التأثيرات الفسيولوجية السامة التى يُحدثها الكوكايين دون التأثير على وظائف المخ الطبيعية ودون التأثير على الأعضاء الحيوية الأخرى مثل القلب.

>وتعرف هذه المادة باسم "كوكايين هيدروليز cocaine hydrolases"، وهى عبارة عن أنزيم يعمل بشكل ممتد المفعول، حيث يسرع التخلص من "ميتابوليزم" الكوكايين داخل الجسم ويحوله إلى نواتج أيض غير فعالة، وهو ما يجعل الشخص يتخلص من التأثير المخدر للكوكايين.

وأثبتت التجارب الأولية أن هذا الأنزيم يعمل لفترة قصيرة لا تتجاوز 8 ساعات، ولذا قام العلماء بإضافة أحد الأجسام المضادة إليه وتعرف باسم الجلوبولين المناعى جى " immunoglobulin G"، حتى يُصبح أكثر فاعلية ويعمل بشكل ممتد المفعول.

وكشفت النتائج أن هذا المركب المطور أصبح يمتلك القدرة على تسريع عملية أيض الكوكايين وبالتالى التخلص من تأثيره لفترة تصل إلى 20 يوماً، وأكد الباحثون أن المدمنين يمكن أن يحصلوا على هذا العلاج بمعدل مرة أو مرتين فقط فى الشهر.

الجدير بالذكر أنه لا توجد أى أدوية مطروحة حالياً داخل الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج إدمان الكوكايين، على الرغم من وجود بعض الأدوية الأخرى لعلاج إدمان الهيروين.

وأضاف الباحثون أن هذا الاكتشاف سيمهد الطريق لتطوير خيارات علاجية متعددة للتخلص من إدمان الكوكايين، وخاصة أن هذا الدواء يمكن أن يستخدم كإجراء وقائى لمنع انتكاسة مدمنى الكوكايين وضمان عدم عودتهم لتعاطيه مرة أخرى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Proceedings of the National Academy of Sciences"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.