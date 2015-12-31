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الأطعمة والمشروبات المفيدة والضارة لحب الشباب

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الأطعمة والمشروبات المفيدة والضارة لحب الشباب الأطعمة والمشروبات المفيدة والضارة لحب الشباب
حب الشباب مشكلة منتشرة لدى الكثير من الشباب، نتيجة للتغيرات الهرمونية والتوتر الزائد وتناول الأطعمة الخاطئة التى تتسبب فى ظهور حب الشباب بشكل كبير.

أسباب الإصابة بحب الشباب


>حول هذا تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن هناك العديد من الأطعمة التى تتسبب فى انتشار حب الشباب على الوجه، وذلك بالإضافة إلى التغيرات الهرمونية والتوتر العصبى.

أطعمة تسبب الإصابة بحب الشباب


>تقدم أخصائية التغذية العلاجية، أهم الأطعمة التى تتسبب فى الإصابة بظهور حب الشباب، ومنها:
>1- الشيكولاتة من أفضل الأطعمة التى يسعى الكثيرون لتناولها باستمرار، ولكنها من أهم الأسباب المؤدية لظهور حب الشباب فى الوجه.
>2- الأطعمة الغنية بالدهون كالأطعمة السريعة والأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية.
>3- الأطعمة الغنية بالشطة تصيبك بحب الشباب.
>4- الأطعمة الغنية بالأملاح كالمخلات والرنجة والفسيخ وما أشبة ذلك.

أطعمة ينصح بتناولها لمصابى حب الشباب


>على الوجه الآخر تقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة التى ينصح بتناولها لمن يعانى من حب الشباب، لأنها تساهم فى التخلص منه، وهى:
>1- الفجل والخيار والقرنبيط والجزر والكرنب، لأنها أطعمة غنية بالعديد من الفيتامينات المهمة للجسم.
>2- الشاى الأخضر والينسون والكراوية من المشروبات التى تهدئ الجسم وتقلل نسبة الإصابة بحب الشباب.

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