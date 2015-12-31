مفاجأة.. دراسة كندية: التصدق على الأقارب يخفض ضغط الدم مثل الأدوية تماما

نتائج جديدة ومثيرة للغاية كشفت عنها مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية فى كندا، حيث أشارت إلى أن منح الصدقات والمساعدات المالية والهدايا للآخرين خاصة الأقارب والأشخاص المحببين إلى قلوبنا يساهم فى خفض الضغط الدموى وتعزيز صحة الأشخاص المتبرعين بشكل عام.

وكشفت النتائج عن أن الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم قد انخفضت مؤشرات ضغطهم عقب منح الصدقات وإرسال المساعدات المالية وشراء الهدايا إلى الأشخاص المقربين منهم، والمثير أن الضغط الدموى انخفض بشكل ملحوظ وبشكل يماثل استخدام أدوية الضغط وتأثيرات ممارسة الرياضة، وهو ما يمثل دافعًا إضافيًا للقيام بالأعمال الخيرية، والتى تساهم فى تعزيز الشعور بالسعادة وتعزيز الصحة النفسية والبدنية.

كما كشفت النتائج أيضًا عن أن ممارسة الأعمال التطوعية بمعدل 4 ساعات فى الأسبوع يساهم فى الحد من الضغوط والقلق الذى يتعرض له الإنسان، كما انخفضت نظريًا فرص وفاتهم، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Health Psychology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثلاثين من شهر ديسمبر الجارى.