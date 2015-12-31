صور جريئة لـ هيفاء تثبت تغييرات جمالية واضحة

تعتبر هيفاء وهبي من أجمل النجمات العربيات، كما أن صفاتها الجمالية ارتبطت بعدة مراكز عالمية. هذه النجمة فرضت نفسها على الساحة الفنية، وتحاول دائماً ابتكار أساليب جمالية جديدة، تُعيد تسليط الضوء على جاذبيتها لتُصبح رمزاً جماليّاً للعديد من الناس.

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تهتمّ هيفاء وهبي بمواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر صورها يومياً، لتُشعر جمهورها بأنها على تواصل دائم معهم. ولكن هيفاء التي تبدي اهتماماً بصورها، تقع أحياناً في فخّ نشر الصور العفوية التي تثبت تغييرات واضحة في شكلها. في جولة سريعة على صور هيفاء وهبي، التي نشرتها في هذا العام على موقع انستقرام، نلحظ التبدّل الواضح في شكلها.

من إحدى صورها، وهي تصفف شعرها، يبدو صدرها صغير جداً. وفجأة، تنتشر صورة أخرى لها بعد أسابيع قليلة بفستان جريء يبرز ملامحها الجذابة، لا سيّما صدرها الكبير. وحول الموضوع عينه، نشرت هيفاء وهبي صورة لها على الشاطئ تُبرز التبدّل الواضح في صدرها، لا من ناحية حجمه فحسب، وإنما من حيث الشكل أيضاً.

وتوضح صور السيلفي، التي تعتمدها هيفاء وهبي كثيراً في إبراز مؤخرتها، التغيّر الواضح في شكل جسمها، الذي يُمكن أن يكون سببه ممارسة الرياضة أو الحمية الغذائية، وليس بالضرورة عمليات التجميل.

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