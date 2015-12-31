قناع الشعر للمرأة الحامل

بعض السيدات محظوظات بما يكفي للحصول على شعر قوي ولامع خلال فترة الحمل، ولكن بالنسبة لبقية السيدات فإنهن يحتجن إلى عناية مضاعفة لشعورهن أثناء الحمل.

وللحصول على شعر أكثر قوة وصحة إليك هذا القناع المميز لإعادة الرطوبة واللمعان لشعرك أثناء الحمل:

المكونات:

• ثمرة موز.

• نصف ثمرة أفوكادو.

• 4 ملاعق من الزبادي.

الطريقة:

1. امزجي المكونات معاً، ثم دلكي فروة رأسك بالمزيج جيداً.

2. لفي شعرك على شكل كعكة، وضعي منشفة دافئة عليها.

3. اتركيه من ثلث إلى نصف ساعة، ثم اشطفي شعرك بالماء الدافئ.