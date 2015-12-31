الموز لتمليس طبيعي وسحري لشعرك المتعب

هل تعبت من مشاكل شعرك واستخدام المجفف يومياً لتمليسه والحصول على شعر مفرود وصحي ؟ هل مللت من ماسكات الشعر التي تحتوي مواد كيميائية و تحلمين بفرد شعرك وتمليسه بطريقة صحية وآمنة تدوم طويلاً؟ ننصحك بالتوجه إلى الطبيعة والاستفادة من سحرها الخاص للحصول على نتائج جمالية مميزة . ولتمليس الشعر، ننصحك بتطبيق ماسك الموز المميز لمدة 30 دقيقة، من مرة إلى مرتين أسبوعياً ، لتحصلي بعدها على نتائج مبهرة .

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لتحضير هذا الماسك تحتاجين إلى :

قشور 3 حبات موز .

4 ملاعق مايونيز.

4 ملاعق زيت خروع.

4 ملاعق زيت زيتون.

الطريقة:

تترك قشور الموز من يوم إلى 3 أيام حتى تجف تماماً.

تطحن قشور الموز الجافة للحصول على مسحوق ناعم.

تخلط قشور الموز ببقية المكونات إلى أن تتجانس تماماً.

يوضع الماسك على الشعر ويغطى الشعر بمنشفة مبللة بماء ساخن.

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