تجديد حبس أمينى شرطة لاستيلائهم على 980 ألف جنيه من مواطنين بالسيدة زينب

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس أمينى شرطة بقسم السيدة زينب، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على مبلغ مالى قدره 980 آلف جنيه من مواطنين.

وكانت النيابة قد قررت حجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لورود تحريات المباحث، وبورود التحريات التى اثبتت صحة الاتهامات الموجه لأمينى الشرطة، صدر قرار النيابة بحبسهم، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار شخصين آخرين متهمين بالمساعدة والاشتراك مع أمناء الشرطة فى واقعة الاستيلاء والذى كشفت التحريات عن أسمائهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين أقنعوا المجنى عليهم بتواصلهم مع تجار عملة، وأنهم سوف يساعدونهم فى تغير المبالغ المالية التى يريدونها إلى دولارت بسعر شراء جيد، وهو ما دفع الطلاب المجنى عليهم إلى تقديم المبلغ إلى المتهمين بحسن نية فى إحدى المقاهى بالعجوزة، وبعدها غافلوا الأمناء المجنى عليهم وهربوا بالأموال.

وأضافت التحقيقات، أن المجنى عليهم توجهوا إلى قسم شرطة العجوزة وحرروا بلاغاً بالواقعة، وتمكنت قوة من المباحث من ضبط أمناء الشرطة المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.