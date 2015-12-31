أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس أمينى شرطة لاستيلائهم على 980 ألف جنيه من مواطنين بالسيدة زينب

Google+ Print
تجديد حبس أمينى شرطة لاستيلائهم على 980 ألف جنيه من مواطنين بالسيدة زينب تجديد حبس أمينى شرطة لاستيلائهم على 980 ألف جنيه من مواطنين بالسيدة زينب
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس أمينى شرطة بقسم السيدة زينب، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على مبلغ مالى قدره 980 آلف جنيه من مواطنين.

وكانت النيابة قد قررت حجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لورود تحريات المباحث، وبورود التحريات التى اثبتت صحة الاتهامات الموجه لأمينى الشرطة، صدر قرار النيابة بحبسهم، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار شخصين آخرين متهمين بالمساعدة والاشتراك مع أمناء الشرطة فى واقعة الاستيلاء والذى كشفت التحريات عن أسمائهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين أقنعوا المجنى عليهم بتواصلهم مع تجار عملة، وأنهم سوف يساعدونهم فى تغير المبالغ المالية التى يريدونها إلى دولارت بسعر شراء جيد، وهو ما دفع الطلاب المجنى عليهم إلى تقديم المبلغ إلى المتهمين بحسن نية فى إحدى المقاهى بالعجوزة، وبعدها غافلوا الأمناء المجنى عليهم وهربوا بالأموال.

وأضافت التحقيقات، أن المجنى عليهم توجهوا إلى قسم شرطة العجوزة وحرروا بلاغاً بالواقعة، وتمكنت قوة من المباحث من ضبط أمناء الشرطة المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365