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"محامى عبد الله بدر": موكلى يستكمل غداَ سنوات "سجنه" حسب لائحة السجون

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"محامى عبد الله بدر": موكلى يستكمل غداَ سنوات "سجنه" حسب لائحة السجون "محامى عبد الله بدر": موكلى يستكمل غداَ سنوات "سجنه" حسب لائحة السجون
قال مصطفى الشرقاوى، محامى عبد الله بدر، إن غداَ الموافق 1 يناير 2015 هو آخر أيام مدة سجن موكله فى جميع القضايا الصادر ضده أحكام بالحبس أو السجن فيها، مشيراَ إلى أنه غداَ الجمعة يكون قد استكمل مدة سجنه حسب لائحة السجون حيث إنه محبوس منذ الأول من مايو 2013.

وأشار محامى عبد الله بدر، أنه ينتظر تحديد محكمة النقض موعد جلسات 3 طعون تقدم بها لإلغاء الأحكام الصادرة ضد موكله وتلك القضايا هى "حبسه سنه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، وشهرين فى إهانة القضاء، وسنه فى أحداث الاتحادية"، مشيراَ إلى أنه فى قضية سب وقذف إلهام شاهين حصل فيها على البراءة من محكمة النقض، متمنياَ انتهاء إجراءات الإفراج عن موكله بسهولة ويسر دون أى تعنت.

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