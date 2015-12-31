بالصور.. ضبط عاطل بحوزته 25 ألف قرص مخدر وبندقيتين خرطوش بمطروح

تمكن ضباط قسم الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بمديرية أمن مطروح، من ضبط عاطل من مدينة الضبعة، بحوزته 25 ألف قرص مخدر وبندقيتين خرطوش، أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية على طريق الساحل الشمالى.

كانت معلومات وردت عن قيام "حمدى.غ.م.م" مواليد 1991، عاطل، مقيم فى الضبعة، بالاتجار فى الأسلحة النارية والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع الأمن العام من ضبط المتهم، بالطريق الساحلى بالإسكندرية- مطروح أمام قرية لافيستا وبحوزته 25 ألف قرص لعقار التامول المخدر و2 بندقية خرطوش تركية الصنع، الأولى ماركة أوسكار بروحين والثانية أوتوماتيكية بخزينة خارجية، تسع 5 طلقات، وذلك داخل سيارة ماركة ايسوزو بيضاء اللون بدون لوحات معدينة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة لتسهيل نقل المواد المخدرة والسلاح، وجار رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة، لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.



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