القبض على عاطلين بحوزتهما هيروين فى القصاصين بالإسماعيلية

تمكنت مباحث القصاصين بالإسماعيلية، من القبض على عاطلين بحوزتهما 200 جرام من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمود على رئيس مباحث القصاصين، ومعاونيه بالقبض على "معتز.إ.م" 29 سنة عاطل مقيم مركز الزقازيق ــ الشرقية سبق اتهامه فى القضية رقم 24658 لسنة 2014 جنايات مركز الزقازيق ــ الشرقية بتهمة "مخدرات" و"أحمد.أ.ع" 21 سنة عاطل مقيم بذات العنوان، حال استقلالهما السيارة رقم "ر ن ص 6924 " قيادة المتهم الثانى، وبحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى "200" جرام ومبلغ مالى 200 جنيه ، و2 هاتف محمول .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير لها المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.