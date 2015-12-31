رئيس الوزراء: إطلاق مشروع بنك المعرفة ولجنة ثلاثية للتخلص من القمامة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس أن الحكومة تضع المواطن فى مقدمة أولوياتها، وتعمل على رفع كفاءة وتحسين الخدمات فى جميع المجالات، من مياه وصرف صحى وصحة إلى جانب الارتقاء بالعملية التعليمية بكل مشتملاتها

وأوضح رئيس الوزراء إن الارتقاء بالعملية التعليمية يتضمن إطلاق مشروع بنك المعرفة الذى يمثل نهضة علمية وتعليمية وثقافية لاستهدافه شريحة ضخمة من المجتمع المصري، الذى يمثل أضخم مكتبة قومية تضم الإنتاج الفكرى العلمى العالمى وإتاحتها من خلال واجهة تطبيق ميسرة لضمان سهولة الاستخدام الأمثل من قبل كافة الفئات التى يخدمها المشروع.

وقال السفير حسام قاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية بوضع حلول جذرية لمشكلة التخلص من القمامة، وشدد على اضطلاع المحافظين بمسئوليتهم وفقاً لطبيعة كل محافظة بتحديد مواقع دفن القمامة ومصانع التدوير.