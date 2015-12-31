وزير التخطيط يستعرض إجراءات تحديث الإطار التشريعى فى اجتماع الحكومة

قدم الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، تقريراً عن متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بخطة الإصلاح الإدارى.

وأشار "العربى" إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يواجه عدداً من التحديات التى تؤثر سلباً على أدائه، وهو ما استلزم وضع رؤية جديدة للإصلاح الإدارى تعتمد على إقامة جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، ويُعلى من رضاء المواطن، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.

وأوضح وزير التخطيط أن أهداف الخطة تقوم على تحديث الإطار التشريعى المنظم لأعمال الإدارة العامة، وزيادة كفاءة وفعالية أجهزة الإدارة العامة، مع رفع قدرات العنصر البشرى العامل بالاجهزة الحكومية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واكتساب ثقة المواطن فى أجهزة الادارة العامة، فضلاً عن تحسين كفاءة إدارة الاصول العامة وزيادة كفاءة الانفاق العام، وتعزيز الشفافية والنزاهة فى أعمال الادارة العامة.