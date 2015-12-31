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بيلد تختار جيرد مولر كأفضل لاعب في تاريخ الدوري الألماني

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بيلد تختار جيرد مولر كأفضل لاعب في تاريخ الدوري الألماني بيلد تختار جيرد مولر كأفضل لاعب في تاريخ الدوري الألماني

(إفي): اختارت صحيفة "بيلد" النجم المعتزل جيرد مولر كأفضل لاعب ألماني في تاريخ (البوندسليجا)، حيث تصدر (الطوربيد) قائمة ضمت مائة لاعب برزوا منذ انطلاق البطولة، نشرتها المطبوعة في عددها الصادر اليوم الخميس.

وبرز في قائمة العشرة الأوائل لاعبان لم يعتزلا بعد، هما توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ في المركز السابع وميروسلاف كلوزه هداف لاتسيو الإيطالي في المركز العاشر.

وأعدت القائمة لجنة ضمت المدرب السابق أوتمار هيتسفيلد والحارس المعتزل سيب ماير واللاعبين المعتزلين كلاوس فيشر وتشارلي كوربل والصحفي فيم فوملاند.

وأعد كل من أعضاء اللجنة قائمة، اختير من خلالها التصنيف النهائي.

وغلب على قائمة العشرة الأوائل النجوم الذين قادوا منتخب البلاد نحو الفوز بكأس العالم عام 1974.

وقد تلا جيرد مولر، قائد ذلك فرانز بيكنباور، كما جاء فولفجانج أوفيرات في المركز الخامس وبول برايتنر في الثامن وسيب ماير في التاسع.

ومثل المنتخب المتوج بكأس العالم 1990 في قائمة العشرة الأوائل لوثر ماتيوس فقط محتلا المركز الرابع، فيما أثبت مولر وكلوزه حضور الجيل الفائز بمونديال البرازيل 2014.

وأكمل قائمة العشرة الأوائل لاعبان لم يكن لهما حظ الفوز بكأس العالم هما الهداف التاريخي لهامبورج أوفه زيلر والحارس العملاق أوليفر كان، حيث لعب كلاهما نهائي البطولة دون أن يتمكنا من إحراز اللقب.

وبرز لاعبان فقط من هؤلاء العشرة لم يرتديا قط قميص بايرن ميونخ، هما زيلر وأوفيرات.

ولم يحظ المنتخب المتوج بكأس العالم 1954 بأي تمثيل في القائمة، نظرا لأن البوندسليجا لم تكن قد دشنت في ذلك الحين.

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فيديو اليوم السابع

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