رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: مصير شيكابالا لم يحسم.. سأجتمع بمرتضى اليوم

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أن مسألة استمرار محمود عبد الرازق شيكابالا مع الفريق أو عودته للزمالك لم تحسم بعد.

وأعلن الزمالك رسميا انتهاء إعارة اللاعب وعودته للفريق في شهر يناير. (طالع التفاصيل)

ولم يسدد الإسماعيلي كامل مستحقات الزمالك في إعارة اللاعب الموسم بأكمله وهو أحد الأسباب التي أدت إلى عودته لبيته إضافة طبعا لرغبته في عدم الاستمرار مع الدراويش بعد استقالة المدرب أحمد حسام ميدو بسبب مشكلة مع قائد الفريق حسني عبد ربه.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com:"سأجتمع بمرتضى منصور رئيس الزمالك اليوم لإنهاء الأمر".

وأضاف "الموضوع لم يحسم، سأعرض رؤيتي بشأن استكمال شيكابالا للإعارة مع دفع باقي المستحقات للزمالك".

وأردف "سأبحث البدائل المتاحة بالنسبة للإسماعيلي في حال انتهاء الإعارة. اللاعب هو صاحب الكلمة الفصل وفقا للتعاقد المبرم".

وأتم "لن أستبق الأحداث، سنرى ماذا سيحدث في الاجتماع".