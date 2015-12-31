توفير 350 سيارة نقل مبردة لشباب الخريجين بالأقصر

أعلن عبد المنعم السباعى وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن وصول 350 سيارة نقل “ثلاجة” لشباب الخريجين، وذلك ضمن مشروع تشغيل الشباب.

وأوضح السباعى، في تصريحات صحفية اليوم، أن السيارات مقدمة من وزارة التموين بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية وصندوق تحيا مصر.

وأشار إلى أن كل سيارة من هذه السيارات تقدم لثلاثة شباب بعد تكوينهم شركة مساهمة فيما بينهم ثم سداد مقدم شراء بمبلغ 75 ألف جنيه بواقع 25 ألف لكل شريك على أن يتم سداد باقى سعر السيارة الذى يبلغ 228 ألفا على أقساط .

وأضاف، أن من شروط الحصول على السيارة أن يتراوح سن الفتاة أو الشاب ما بين 25 إلى 45 سنة، إلى جانب حصوله على مؤهل متوسط على الأقل ورخصة قيادة مهنية سارية.