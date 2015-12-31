إردوغان: لا تهاون مع المسلحين الأكراد.. وقتلنا 3آلاف منهم

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، بعدم التهاون في الحملة العسكرية التي قال إنها قتلت أكثر من ثلاثة آلاف معظمهم مسلحون أكراد هذا العام في بعض من أعنف المعارك منذ بدأ تمرد الأكراد قبل ثلاثة عقود.

وفي بيان بمناسبة العام الجديد، قال إردوغان إن تركيا تمتلك “الموارد والعزم” للتعامل مع حزب العمال الكردستاني، الذي حمل السلاح للمرة الأولى عام 1984، للضغط من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي لجنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية.

وشغل العنف القوات المسلحة في تركيا وهي عضو بحلف شمال الأطلسي وعقد المساعي الدولية لمحاربة تنظيم “داعش” في سوريا حيث تخوض مجموعة كردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المعركة ضد التنظيم المتشدد، ويريد حلفاء غربيون من تركيا أن تركز بشكل أكبر على خطر “داعش”.

وقال إردوغان في إشارة لحزب العمال الكردستاني “قواتنا الأمنية تواصل تطهير كل مكان من الإرهابيين، في الجبال وفي المدن وسنواصل ذلك”.