7قرارات جمهورية أنهى بها «السيسي» 2015



> كتبت: عايدة رضوان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، 7 قرارات جمهورية، بينهم قرار تعيين 28 نائبًا في مجلس النواب، الذي أعلن عنهم فيما بعد، ودعا أيضًا الرئيس خلال قرار آخر إلى انعقاء جلسات النواب بداية من 10يناير، وترصد وكالة أنباء أونا هذه القرارات:

1) تعيين 28نائبًا بالبرلمان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، يحمل رقم 561 لسنة 2015م، والذي أفاد بانعقاد أولى جلسات البرلمان يوم الـ 10 من يناير المقبل، والذي أعقبه قرارًا جمهوريًا حمل رقم 560 لسنة 2015م، يفيد بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب، فضلًا عن قرار جمهوري تضمن أسماء المعينين بمجلس النواب، وكان من أبرزهم :”رانيا علواني، أنيسة حسونة، وأسامة الأزهري”.

2) تعيين 3أعضاء بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

وأصدر “السيسي”، قرارًا جمهوريًا رقم ٤٧٤ لسنة ٢٠١٥م، مفاده تعيين ثلاثة أعضاء بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وينص القرار – الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس – على أن يُعين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كلًا من: الأستاذ الدكتور عبد العزيز سيف النصر عبد العزيز مفتاح، الأستاذ المتفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، والأستاذ الدكتور محمد ربيع محمد الجوهري، الأستاذ المتفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، والأستاذ الدكتور عبد الشافي عبد اللطيف عبد الشافي، الأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

«زيادة اكتتاب مصر في أسهمها ببنك التنمية الأفريقي»

صدر قرارًا جمهوريًا رقم ٣٩٠ لسنة ٢٠١٥م، بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ الصادر بتاريخ ٣١ مارس الماضي.

وأشار القرار، إلى تخصيص أسهم رأس مال بنك التنمية الإفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة، للاكتتاب للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر العام الماضي، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها، في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

«٢٥٧مليون يورو مخصصات لمصر في إطار الدعم الأوروبي»

وإلى جانب القرارات السالفة الذكر، أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠١٥م، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في شرم الشيخ في الـ ١٤ من مارس الماضي بين حكومة جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، بشأن إطار الدعم الموحد للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤، مع التحفظ على شرط التصديق.

وتقضي مذكرة التفاهم، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، بتقديم الدعم لمصر بمخصصات تأشيرية خلال هذه الفترة تصل إلى ٢٥٧ مليون يورو.

ويهدف إطار الدعم إلى الحد من الفقر، دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، الحماية الاجتماعية، خلق فرص عمل، استهداف الفئات الأكثر احتياجًا من خلال إيجاد وتدعيم أنشطة اقتصادية مستدامة، والعمل على تحسين ريادة الأعمال، والعمل الحر بالتركيز على الشباب والمرأة، إلى جانب التعاون في مكافحة ومنع الفساد، فضلًا عن جودة الحياة البيئية من خلال تسهيل النفاذ إلى المرافق الصحية، وتوفير طاقة نظيفة.

«إعادة تخصيص 40فدانًا مملوكًا للدولة بأسيوط لمشروعات الاستصلاح»

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 459 لسنة 2015م، بإعادة تخصيص ثلاث قطع أراضي من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بإجمالي مساحة 40.77 فدانًا لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع بجهة القوصية بمحافظة أسيوط، وذلك وفقًا للقواعد القوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

يذكر أن لجريدة الرسمية نشرت القرارات السالفة الذكر في عددها الصادر اليوم.